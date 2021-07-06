تراند الفن: مدرب الإسماعيلي: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الاتحاد السكندري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - تحدث حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي، عن خسارة الدراويش مساء اليوم أمام الاتحاد السكندري، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية:” نحمد الله علي خروج الإسماعيلي من الموقف الصعب، وطموحنا ارتفع بشكل كبير ونتطلع للأفضل خلال الفترة المقبلة”.

تابع:” ألف مبروك لنادي الاتحاد، لكننا تعرضنا لظلم تحكيمي خلال مباراة اليوم خاصة في هدف فوز الاتحاد الذي كان به خطأ واضح لصالحنا”.

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