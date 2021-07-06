تراند الفن: مسؤولة توضح الفارق بين “المعماري” و”المهندس المعماري” والأكثر أهمية بينهما

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت الدكتورة سمية السليمان الرئيسة التنفيذية لـهيئة فنون العمارة والتصميم الفارق بين مصطلحي “المعماري” و”المهندس المعماري” وذلك وفقًا لمعايير الهيئة التي تتولى هي رئاستها التنفيذية.

خلط بين المصطلحين

وخلال ظهورها في برنامج “في العلن” المذاع عبر شاشة قناة “السعودية” قالت الدكتورة سمية السليمان إن هناك خلط تاريخي بين مصطلحي “المعماري” و”المهندس المعماري”، مشيرة إلى أن كلمة مهندس دائمًا لها هالة إعلامية.

وأشارت السليمان إلى أن هيئة فنون العمارة والتصميم لديها عدد كبير من البرامج بعضها تؤهل معماري، وبرامج أخرى تؤهل معماري ومهندس تشييد.

من هو المعماري

وأوضحت السليمان أن المعماري هو الشخص المسئول عن جوانب التصميم في مجملها، من حيث شكل المبنى وتوافقه مع الاحتياجات ووضع اللمسات الجمالية والوظيفية في المبنى المشار إليه، مؤكدة أن المعماري هو صاحب الرؤية فيما يكون المهندسين مكملين في هذا المجال.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـهيئة فنون العمارة والتصميم إن هناك خلط في مجال العمارة والهندسة المعمارية، في ظل طغيان الجوانب التقنية في مجال الهندسة المعمارية، من حيث طرق البناء ونظم التحكم البيئي والإشراف على المشاريع.

الفرق بين المعماري والمهندس المعماري

وأوضحت الدكتورة سمية السليمان أن المعماري يأخذ 8 استوديوهات تصميم مقابل حصول المهندس المعماري على 3 استوديوهات، مشيرة إلى أن هناك بعض الناس لا تعرف الفرق، مؤكدة أن المعماري هو “الخباز الذي يجب أن نعطيه خبزه”.



