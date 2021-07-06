تراند الفن: إسلام الشاطر يكشف حقيقة “مشادة” الشناوي ومحمد شريف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - كشف الإعلامي إسلام الشاطر، حقيقة مشادة وقعت بين محمد الشناوي، ومحمد شريف، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال إسلام الشاطر في تصريحات تليفزيونية: “مفيش مشادة حصلت بين الشناوي ومحمد شريف بعد مباراة بيراميدز”.

وأضاف: “ولو حصل فدي “نرفزة ملعب” وبتحصل في كل الأندية، بس الفرق إن الأهلي بيتجاوز الأمور دي بسرعة وده اللي شوفناه في مباراة سموحة”.

وانتشرت شائعات، خلال الفترة الماضية، عن مشادة بين محمد الشناوي ومحمد شريف في ملعب التتش خلال مران الفريق الأخير استعدادًا لمباراة سموحة.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة برباعية مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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