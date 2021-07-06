تراند الفن: “مكتبة مصر العامة” تنظم ندوة تثقيفية للصحة الإنجابية للمرأة بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - نظمت مكتبة مصر بالمنيا، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية لتوعية المواطنين تحت عنوان “الصحة الإنجابية للمرأة”، تحت إشراف فاطمة الزهراء، مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع الإدارة الصحية والإدارة التعلمية والطرق والنقل، بالتنسيق مع الجهات الشريكة والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا.

تناول اللقاء التعريف بالصحة الإنجابية والمراحل المختلفة لها، ابتداء من مرحلة الطفولة ثم المراهقة وكيفية معاملة الأسرة مع الفتاة في هذه المرحلة، وأيضًا مرحلة ما قبل الزواج وضرورة المشورة الطبية ومرحلة الزواج والحمل وأخيرًا مرحلة ما بعد الإنجاب، وتجنب الزواج المبكر والمباعدة بين فترات الحمل للحفاظ على صحة الأم والطفل، وأهمية تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الأم والتربية السليمة، مشيرةً إلى وسائل تنظيم الأسرة وكيفية استخدامها، وكذلك الخدمات المقدمة من إدارة تنظيم الأسرة للمرأة، والتنسيق لتقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجا والتعاون من خلال القوافل الطبية بالمصالح الحكومية والقرى.

وتم التنسيق بين مسؤولات المرأة والطفل، ومنسقي وحدات السكان بالقرى مع الدكتورة نجلاء مدير إدارة تنظيم الأسرة، لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالصحة الإنجابية اعتبارا من شهر يوليو 2021 حتى شهر ديسمبر 2021، على مستوى مركز ومدينة المنيا، وحاضر الندوة الدكتورة نجلاء أحمد عزت، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية.

حضر الندوة كل من سهام عبد الحليم على مدير إدارة المرأة وخدمة المواطنين بالطرق والنقل بالمنيا، إيمان أسعد، مدير مركز المرأة بقصر ثقافة المنيا، وعدد من العاملين والعاملات ببعض المصالح الحكومية، ومجموعة من الفتيات ومسئولات المرأة والطفل على مستوى قرى مركز ومدينة المنيا.

وكان قد، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد جاهزية عدد من اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية والتي ستبدأ السبت القادم.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا وكذلك متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، وشملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس 25 يناير، الفريق صفي الدين أبو شناف، الشهيد محمد وحيد حبشي.

شدد المحافظ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، وكذلك التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الامتحانات، حيث تم تجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يقارب لـ 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.