فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت الرئيسة التنفيذية لـهيئة فنون العمارة والتصميم، الدكتورة سمية السليمان، الهدف الأساسي من مبادرة “ميثاق الملك سلمان العمراني”. وقالت السليمان خلال حلولها ضيفة على برنامج في العلن عبر قناة السعودية: “حالياً أحد أهم المبادرات، إن شاء الله نطلق بشكل رسمي خلال هذه السنة، هي مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني، طبعا هذه المبادرة جاءت بتوجيه من سمو وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان”. وتابعت: “الهدف الأساسي منها تأصيل العمارة السلمانية، طبعا لما ننظر إلى تاريخ الملك سلمان الله يحفظه في مدينة الرياض، نجد فيها عدد من الدروس المستفادة، عدد من المواضيع اللي نشوفها نوعية، هذه مشاريع كبرى فازت بجوائز عالمية، ولها تقدير يشهد له بشكل واسع”.

وأكملت: “هذه الدورس مبنية على توجه ورؤية ثاقبة وكانت سابقة زمانها، إنها تعطي جانب الأصالة ونعتز بتراثنا، ونستفيد من الدورس المستفادة، في كيف نقدر نوصل لعمارة معاصرة تتماشى مع هويتنا وتناسب مجتمعنا”. وزادت: “الميثاق هو محاولة لتجسيد هذا الإرث العمراني من حيث الفلسفة والنهج التصميمي في عدة مبادئ، ويبدأ الميثاق بتوجيه العمارة، بحيث العمارة السلمانية اللي بدأت في مدينة الرياض، تبدأ الآن في الخروج خارج حدود الرياض، سواء في المملكة أو حتى خارج المملكة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/73.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. مسؤولة تكشف عن الهدف الأساسي من مبادرة “ميثاق الملك سلمان العمراني” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.