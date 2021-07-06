تراند الفن: شركات السجائر: الرخصة الجديدة بشكلها الحالي ستمنع المشاركة ويجب طرح أكثر من واحدة “خاص”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - كشفت شركات أدخنة “النخلة”، و”برتش أمريكان توباكو”، و”المنصورة الدولية للتوزيع”، تعديلات جديدة يجب مراعاتها في طرح الرخصة الجديدة كي تحظى بقبول جميع الشركات العاملة، وتحقق تكافؤ فرص لجميع العاملين في صناعة السجائر.

وأوضحت الشركات، في مذكرة جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ينفرد بنشرها “القاهرة 24″، بشأن الملاحظات على الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر، والتي تم طرحها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية في فبراير 2021، إن الرخصة الجديدة التي تم طرحها لم تتطرق إلى السعر الأدنى أو السعر المقترح الخاص بها، ومن ثم نقترح الإبقاء على الوضع الحالي والمستقر منذ 30 عامًا أو إصدار عدة رخص وعلى أساس أعلى سعر يتم التقدم لكل مليار سيجارة، لأن الحكومة إذا فتحت المجال أمام إصدار عدد من التراخيص الخاصة بصناعة السجائر على أن تكون متدرجة في طاقتها الإنتاجية، وأن يتم تسعيرها على أساس سعر تصنيع كل مليار سيجارة فإن هذا سيضمن أعلى عائد للدولة.

كما ان زيادة عدد المصنعين في السوق يضمن زيادة في تدفق حجم الاستثمارات، وبالتالي فإن طرح رخصة واحدة بالشكل الحالي قد يحد من المشاركة في عملية تقديم العروض للفوز بهذا الترخيص وبالتالي يقيد العائد المادي الذي ستجنيه الدولة.

وأوضحوا أن درجة الحرية والتنوع والجودة التي سيتمتع بها سوق وصناعة السجائر، حال إصدار رخص متعددة، يضمن المنافسة العادلة بين الشركات وتقديمها أفضل الخيارات للمستهلكين وللحكومة، للوصول إلى أفضل حصيلة ضريبية.

وأكدوا أن مقترح طرح رخص متعددة يتوافق مع الدستور المصري، ومع الهدف المعلن من هيئة التنمية الصناعية بشأن تحرير صناعة التبغ، ويحقق أهداف جميع القوانين المصرية المتعلقة بمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة وخلق مناخ استثماري عادل، خاصة وأن صناعة السجائر هي ثاني أكبر مورد في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم نطالب بإعادة النظر في التاريخ المحدد الخاص بتقديم العروض في أغسطس المقبل لحين النظر في كيفية الطرح بشكل يحقق العدالة بين الشركات، على أن يكون التاريخ المحدد هو أول ديسمبر المقبل بما يسمح للمنافسين والراغبين في التقدم للمزايدة، بالدخول والحصول على أفضل عرض من أكبر عدد من المتقدمين.

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