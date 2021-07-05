موعد أجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2021 والتوقيت الشرعي للذبح

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عمر شويل - جدة أجازة عيد الأضحى المبارك 2021، يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد وقفة عرفات بالميلادي وذلك لأن كافة البلاد الإسلامية تتعامل بالتاريخ الميلادي، وذلك حتى يستعد المسلمين للعيد من حيث شراء الأضاحي وشراء ملابس العيد لأنها تعد من أهم مظاهر الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وهناك طقوس كثيرة يقوم بها المسلمين أثناء العيد مثلا الصلاة والنحر والصيام.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، وهو يوافق اليوم العاشر لشهر ذو الحجة لعام 1442 هجري، وعدد أيام عيد الأضحى أربع أيام ووفقا لقانون تنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري وقانون العمل أن أجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الوقفة الموافق 19 يوليو 2021 وهو يوم وقفة عرفة إلى يوم 23 يوليو لنفس العام.

أهم الشروط اللازم تواجدها في الأضحية

يهتم الكثير من المسلمين في الوقت الحالي بشراء الأضحية للقيام بذبحها في اليوم الأول من عيد الأضحى، لذا يبحثون عن المعايير الشرعية والصحية الواجب مرعاتها في عند اختيار الأضحية السليمة والتمكن من التفرقة بين الأضحية السيئة من الجيدة، وتلك المعايير هي:

إذا كانت الأضحية من الإبل فلابد أن لا يقل عمرها عن خمس سنوات. أما البقر فلا يقل عمرهم عن عامين. ولا يقل عمر الماعز عن سنة أما الضأن (الخروف) فلا يقل عمره عن ستة أشهر. وأكد الطبيب البيطري أن تكون الأضحية لا يوجد بها أي عيوب سواء في الجلد أو العين أو بها هزال شديد أو مقطوعة الرجل. ولابد أن تكون عين الأضحية لامعة ولا يتواجد أي فراغات بجلده تدل على إصابة الأضحية بمرض جلدي. لا تكون الأضحية مصابة بالإسهال أو الفضلات تكون ملتصقة بها من الخلف.

التوقيت الشرعي للذبح

يبدأ الوقت الشرعي للذبح بعد قضاء صلاة عيد الأضحى وينتهي بعد غروب شمس ثالث يوم من عيد الأضحى أي اليوم الثالث عشر من شهر ذو الحجة، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام وهما يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده والأفضل أن يتم الذبح بعد صلاة العيد مباشرة