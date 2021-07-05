نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض متجر ألعاب طوكيو يوليو 2021 في المقال التالي
نقدم لكم اليوم أجدد عروض متجر ألعاب طوكيو المميزة والتي بدأت مع بداية الشهر الحالي وستنتهي يوم 7 يوليو لتبدأ عروض جديدة أخرى، ويوفر متجر ألعاب طوكيو خصومات وعروض على جميع الألعاب الموجودة والبلايستيشن والإكسسوارات الأصلية والسماعات التي تجعلك تعيش داخل أجواء اللعبة التشويقية ودائمًا ما يوفع لعملائه الكثير من الخصومات بداية من 15% وحتى 50% فقط كل ما عليك أن تفعله زيارة المتجر إضافة ما تحتاجه إلى سلة الشراء واستمتع بوقت عطلة مميز مع أطفالك مع أحدث الألعاب المتوفرة على المتجر، وليصلك كل جديد عن الخصومات والعروض زوروا موقعنا أول بأول.
أجدد عروض متجر ألعاب طوكيو السعودية
بدأت عروض متجر ألعاب طوكيو المميزة والتي تمنح مستخدميها أسعار مميزة مما يمكنهم من شراء ما يحتاجوه بأقل سعر موجود في السوق وسوف نبدأ الآن في عرض الموجود على المتجر:
- لعبة Scarlet Nexus بلايستيشن 4 أو 5 بسعر مميز 229.00 ريال سعودي
السعر شامل الضريبة.
- كما يوفر عرض خاص على لعبة NBA 2K19 – SWITCH لعشاق كرة السلة بسعر 5.00 ريال سعودي
السعر شامل الضريبة.
- يوفر أيضًا عرض على FIFA 20 Champions Edition – XBOX ONE التي يفضلها ملايين من عشاق كرة القدم سواء الشباب أو الأطفال بسعر مميز 149.00 ريال سعودي.
السعر شامل الضريبة.
- كما يوفر عرض خاص على لعبة Marvel’s Spider-Man: Game of The Year Edition – PS4
بسعر 99.00 ريال سعودي السعر شامل الضريبة.
- يوفر عرض على لعبة Mortal Kombat 11 Ultimate – PS4 بسعر 179.00 ريال سعودي.
- كما يوفر عرض على لعبة Anthem – XBOX ONE بسعر 163.19 ريال سعودي.
عروض متجر ألعاب طوكيو على الإكسسوارات
- عرض التوفير المكون من ( سماعة أذن/ ماوس الألعاب/ لوحة مفاتيح الألعاب ) بسعر 529.00 ريال سعودي.
- كما توفر سعر خاص على سماعة الألعاب Astro A40 TR X الجديدة بسعر 759.00 ريال سعودي.
- كما يوفر عرض خاص على ي د تحكم ناكون جيم باد لبلايستيشن 4 – أسود/ أزرق بسعر 209,00 ريال سعودي.
- يوفر أيضًا عرض خاص على كلاً من Vertux Cobalt/ Vertux Indium Gaming Optimized Precision Wired Mouse بسعر خاص 129.00 ريال سعودي.
- كوغار ديثفاير EX لوحة مفاتيح الألعاب + ماوس الألعاب بسعر خاص 273.00 ريال سعودي.
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