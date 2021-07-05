نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم othiam .. مفاجآت تخفيضات أسواق عبد الله العثيم تصل 60% في صيف 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ومفاجئات كثيرة في أخر يومين بالعروض. التي تقدمها لكم شركة العثيم اليوم الاثنين 5-7-2021 الموافق 25-11-1442 والذي يستمر حتي يوم الأربعاء، وتتضمن قائمة العروض المرفقة إليكم كافة المنتجات التي يحتاج إليها المنزل في ظل الوضع الحالي، ليتم تجنب الذهاب للأسواق والزحام. ومنع التعرض للخطر بكل أشكاله، لهذا توفر أسواق عبد الله العثيم كل المنتجات ضمن المجلة الجديدة التي نوفرها لكم.

عروض العثيم وأحداث المفاجآت

توفر الأسواق الكثير من العروض متضمنة أسعار مميزة، والتي تتضمن كويكر كوكيز الشوفان مع قطع الشوكولاتة 126 غرام. وكي دي دي قشطة 125 مل . كما يتوفر الباشا فريكة خشنة 500 غرام . وأيضا كذلك كي دي دي رُب البندورة 135 غرام 4 حبات . وكذلك أمريكان جاردن فاصولياء حمراء داكنة 400 غرام.

تتوفر ضمن عروض العثيم كذلك الشعلان أرز سيلى بسمتي 5 كغم + 1 كغم . ثم كذلك الكسيح فول مدمس حب كبير 390 غرام 3 حبات . وكذلك نستله كوفي ميت أورجينال 900 غرام . وحيث هناك كذلك ساري عسل طبيعي 1.5 كغم . وأيضا كذلك ساسي ملح ناعم باليود علبه 700غرام .والصياد لحم تونة بالزيت النباتي 170 غرام . ومن ضمن كذلك لوزين كب كيك بالكراميل 30 غرام 18 حبة.

تخفيضات أسواق عبد الله العثيم

تأتي التخفيضات علي كثيراً من المنتجات المهمة، والتي تغطي كافة الاحتياجات التي يرغب في الحصول عليها كل منزل بالمملكة العربية السعودية، وتفصيلاً لبعض المنتجات التي تم إرفاقها إليكم نتعرف علي الأوزان لكل العروض كالآتي:

صن بيل لحم تونة لايت 170 غرام.

إندومي نودلز بنكهة شعيرية مقلية 80 غرام.

يونيوم لحم لانشون 800 غرام.

فيكو بفك شيبس بنكهة الجبنة الحار 20 غرام.

ساميانج نودلز الدجاج الحار كاربونارا 80 غرام.

مصطفى أرز بسمتي هندي 4 كغم.

إندومي نودلز بنكهة كاري دجاج 75 غرام.

نستله نيدو حليب مجفف كامل الدسم 350 غرام.

فول مدمس 400 غرام.

مازولا زيت دوار الشمس 9 لتر.

إن 1 برغل أصفر ناعم 800 غرام.

مستر شيبس بنكهة البيتزا 35 غرام.

بوبينز كورن فليكس 1 كغم.

بهذا تعرفنا معكم علي أحدث العروض والمنتجات، والتي لن تتكرر كثيراً، ويمكنكم الحصول عليها الآن بكل سهولة من ضمن مجموعة المنتجات التي تتوفر بالأسواق بكل أنحاء المملكة ضمن عروض العثيم الجديدة.