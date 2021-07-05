تراند الفن: وزيرة التخطيط: مصر بوابة توزيع لقاحات كورونا إلى إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك انتشارا لجائحة كورونا وآثارها الصحية الهائلة، ما يزيد من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، الذي يعد أيضًا مجالًا للخبرة السويسرية، مؤكدة أن مصر أصبحت جاهزة لكونها قاعدة لتصنيع اللقاحات وبوابة لتوزيعها عبر القارة الإفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وأضافت السعيد، خلال المائدة المستديرة “سويسرا ومصر” من أجل إطار استثمار مستدام، أن مصر تمر بثورة تكنولوجية يقودها الشباب الذين يؤسسون شركات ناشئة واعدة وأصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو متزايد صاحب عمل رئيسي، وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار المالي والتقني في هذا القطاع المزدهر، ما سيساعد جهود الرقمنة في البلاد.

مصر بوابة رئيسية للسوق الإفريقية

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع الأعمال، وهناك ثقة من أن مصر تسير على مسار إيجابي حتى عام 2030 وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وستواصل توجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويجب أن يُنظر إلى مصر على أنها بوابة رئيسية للسوق الإفريقية.

وخلال المائدة المستديرة قدم الحضور مجموعة من العروض حول موضوعات التمويل المستدام من منظور مصرفي، ومناخ الاستثمار في مصر وسويسرا، وإطار للتمويل المستدام في سويسرا، والتمويل المستدام في القطاع المصرفي السويسري، والتمويل المستدام في شركات التأمين.

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