تراند الفن: بيتكوين الرقيمة تفقد 1800 دولار من قيمتها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية الأشهر في العالم، بنحو 5% إلى مستوى 33.36 ألف دولار مساء اليوم الاثنين، لتفقد العملة أكثر من 1800 دولار خلال التعاملات.

جاء ذلك بعدما نشرت شبكة CNBC مؤخرًا استبيانًا على مجموعة من مديري المحافظ واستراتيجيات الأسهم، لفهم المعنويات الداخلية لمجتمع التكنولوجيا المالية تجاه بيتكوين، من خلال الإجابة عن سؤال خاص: “أين ستكون بيتكوين بنهاية العام؟”.

أظهر الاستبيان أن 44% يعتقدون أن بيتكوين ستهوي إلى أقل من 30 ألف دولار، وستكون ثابتة تقريبًا هذا العام، فيما كان البعض الآخر أكثر تفاؤلًا، وأن بيتكوين يمكن أن تعود إلى 60 ألف دولار، بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 65 ألف دولار في أبريل الماضي.

وعلى الرغم من أن الخبراء يجادلون بأن قيمة العملة المشفرة لا يمكن أن تُعادل إلا في حالة استخدامها، فإن بيتكوين ظلت تقف في مكانتها كمخزن للقيمة مقابل كل الصعاب والتكهنات.

ورغم المأزق المالي الذي يواجهه المستثمرون المذعورون وتغير الرأي حول بيتكوين والعملات المشفرة، يستمر معدل التبني في زيادة مطردة في جميع أنحاء العالم.

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