تراند الفن: «الصحة» توضح كيفية تسجيل الفئة العمرية «12- 18» للحصول على لقاح «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشفت وزارة الصحة، طريقة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على موقع”تويتر”، أن الفئة العمرية من 15 سنة وأقل يمكنها الحجز للحصول على اللقاح كتابع، في حين يمكن للفئات العمرية من 15 إلى 18 سنة، الحجز كتابع أو مستقل عبر تطبيق صحتي.

وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، إتاحة الحصول على لقاح كورونا للفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا، وذلك بعد تأكدها من مأمونيته لهذه الفئات العمرية.

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