تراند الفن: وزيرة التخطيط: مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة بعنوان “سويسرا ومصر: من أجل إطار استثمار مستدام” على هامش حفل استقبال أولي ماورر، المستشار الاتحادي وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم لمصر، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في مصر وسويسرا.

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تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة المتجددة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد في ظل رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا وأحد أكبر الشركاء التجاريين في عام 2020. ‏وتعتبر سويسرا مستثمرًا مهمًا في مصر (تحتل المرتبة 15 بين الدول المستثمرة في مصر حيث تبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال 433 شركة سويسرية في السوق المصري 2.179 مليار دولار عبر مجموعة واسعة من القطاعات).‏ كما تم تأسيس العديد من الشركات السويسرية في مصر منها نوفارتيس ونستله وهولسيم وآي بي بي.

شارك في المائدة المستديرة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، سميح ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة أيه جي، دانييلا ستوفيل، وزيرة الدولة السويسرية للتمويل الدولي (SIF)، هربرت شيدت، رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين السويسريين (SBA)، إيفو مينزينجر، العضو المنتدب لحلول القطاع العام، رئيس منطقة سويسرا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بول غارنييه سفير سويسرا في مصر.

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