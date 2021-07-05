تراند الفن: أهالي قرية الناصرية بالمنيا يروون تفاصيل جديدة حول وفاة 4 شباب في حريق قبرص (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - التقى “القاهرة 24″، عددًا من أهالي قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مسقط رأس الشباب الأربعة الذين لقوا مصرعهم خلال الحرائق التي اندلعت في دولة قبرص.

وقال أشرف يوسف، أحد أهالي القرية، لـ”القاهرة 24″، إن أهالي الناصرية علموا بحادث الحريق ووفاة الشباب الأربعة صباح يوم الأحد الماضي، من خلال أبناء من الناصرية يعملون داخل مزارع قبرص.

وأوضح “يوسف”، أن المتوفين هم: صموئيل ميلاد فاروق، وأبانوب نبيل، وعيد نشأت مرزوق، وعزت سلامة يوسف.

وأكد حنا هاني، أحد شباب القرية، حرص أهالي الناصرية على عدم وصول خبر وفاة الشباب الأربعة إلى أسرهم؛ وذلك خوفًا من تدهور حالتهم الصحية، خاصةً أن معظمهم مصابون بأمراض مزمنة.

وأوضح “حنا”، أن الشباب الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحريق، دخلوا قبرص بطرق شرعية، من خلال إنهاء جميع الإجراءات القانونية، والعمل بعقود رسمية موثقة.

وقال أحد أفراد الجالية المصرية في قبرص، إن الـ4 المصريين الذين توفوا في حرائق الغابات بقبرص يعملون في مجال الزراعة، وحاصرتهم النيران لدى استقلالهم السيارة، ورغم محاولتهم الفرار منها فإن النيران لحقتهم.

وكانت الحكومة القبرصية، أعلنت صباح الأحد، وفاة 4 مصريين يعملون في مزارع بمنطقة أودو، بعد العثور على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات التي سببتها ارتفاع درجات الحرارة في قبرص.

من جانبها، قالت السفارة المصرية في قبرص، إن السفير عمرو حمزة، وطاقم من السفارة، توجهوا إلى المنطقة التي وقعت بها الحرائق، واجتمعوا مع عدد من المسئولين القبارصة على رأسهم كل من وزراء الداخلية والصحة والزراعة القبارصة، ورئيس جهاز الشرطة، لمتابعة الأمر والاطلاع على كافة التفاصيل.

وأكدت أن السفير المصري، طالبت بضرورة الإسراع في الإجراءات لنقل جثامين المصريين الأربعة إلى أرض الوطن.



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