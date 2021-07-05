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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : سجلت أسعار خام “برنت” لشهر سبتمبر ارتفاعا في بورصة لندن الاثنين بنسبة 1.09%، لتصل إلى 77 دولارا للبرميل وفقا لبيانات التداول.
ووفقاً لموقع “روسيا اليوم” ،أشارت وكالة “آر بي كا” الروسية، إلى أن آخر مرة بلغت فيها قيمة برميل خام “برنت” أكثر من 77 دولارا كانت في أكتوبر 2018.
وشهدت البورصات فترة انتظار أنباء من اجتماع مجموعة “أوبك +”، والتي تخللتها خلافات داخلية حول مستوى إنتاج النفط في أغسطس المقبل.
وكانت مصادر مطلعة في “أوبك+”، أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين أن “الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، وأن الدول الأعضاء في المنظمة ملتزمة به”، مشيرة إلى أن “الدول الأعضاء في المنظمة “ستقرر لاحقا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تعثر اجتماع أوبك+ وتأجيله لموعد لاحق.. تغير مفاجئ في أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.