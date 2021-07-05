تراند الفن: خبراء: الطفل الوحيد أكثر عرضة للسمنة والاكتئاب (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - يبقى الطفل الوحيد معذبًا، حيث يفتقد لأبسط أنواع الرفاهية في أن يتحدث أو يلعب مع رفيقه، محاطًا بين أربعة جدران في الوقت الذي يؤثر عليه ذلك بشكر كبير، حسبما أشارت عدة دراسات.

في البداية تقول سمر: “منذ ولادة نجلي الوحيد لم أستطع رفض أي طلب له لأنه يستعطفني بحركاته البريئة، خصوصًا أنني أنجبته بعد عناء ومشوار طويل مع الأطباء وبالتدريج لاحظتُ أنه يعاني من ضيق التنفس والتعرق من أقل مجهود، فذهبت به إلى الطبيب واكتشفت أنه مصاب بالسمنة المفرطة؛ بسبب عاداته الغذائية الخاطئة في الطعام، ووجه الطبيب اللوم عليّ لأنني أهملت في صحته بسبب التدليل الزائد”.

وتلتقط فريدة أطراف الحديث قائلة: “نجلتي لديها 3 سنوات وعند الذهاب إلى المولات التجارية تتشبث بكل الألعاب وعند الرفض تبدأ في الصراخ والبكاء وبالتالي أقوم بتلبية رغباتها، ولكن بعد بفترة اكتشفت أن سلوكها أصبح أنانيًا ترفض إعطاء ألعابها لأولاد شقيقتي وأصبحت عدوانية”.

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن الطفل الوحيد يستغل وجوده بمفرده في المنزل ليتدلل من والديه وأقاربه، وغالبًا ما يؤدي التدليل الزائد إلى إفساد شخصيته وفي أغلب الأوقات يصبح الطفل أنانيًا.

قال فرويز، لـ”القاهرة 24″، إن شخصية الطفل الوحيد غالبًا ما يكون عدوانيًا أكثر من المعتاد معتقدًا أن جميع طلباته تُلبى دون نقاش، لذلك يقع على عاتق الوالدين ضرورة التربية الجيدة للتخلص من السلوك الأناني، وعدم الإفراط في التدليل الزائد؛ حتى لا تُفسد أخلاقه فضلًا عن اتخاذ موقف حازم عند الأخطاء.

وأشار فرويز إلى أن هناك اختلافًا بين التوحد والاعتزال أو الذاتية فالأول يظهر في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، ويستمر مدى الحياة، ويصيب الذكور أكثر من الإناث بمعدل 4 إلى 1، وهناك بعض العلامات التي تُشير إليه أهمها اللهو بمفرده وعدم احتكاكه بالآخرين وقلة الكلام خصوصًا في حالة وجود الأبوين خارج البلاد بعيدًا عن الأقارب.

وأضاف فرويز أن الشخصية تتأثر بثلاثة معايير أبرزها الوراثة من الأب والأم والخبرات والجينات؛ لذلك ينصح دائمًا بالاهتمام بالأبناء في الصغر لتكوين شخصية سوية صالحة في المجتمع.

وفي الإطار التالي أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن ظاهرة الطفل الوحيد انتشرت في الآونة الأخيرة في المجتمعات العربية، وغالبًا ما يتسم الطفل الوحيد بمجموعة من السمات السلوكية التي غالبًا ما تتواجد فيه بصورة كبيرة فهو يصبح أكثر ارتباطًا بوالديه عن باقية الأطفال نتيجة الحماية الزائدة والرعاية المفرطة.

ويضيف هندي “في أحيانًا كثيرة يصبح الطفل الوحيد أنانيًا ونرجسيًا ودائمًا ما يعتاد على الحصول على كل شيء، وفي الصين يسمى هذا الشخص بمتلازمة الإمبراطور الصغير ويكون شخصية اعتمادية وينتابه الشعور بالندم والوحدة النفسية لعدم وجود أشقاء له”.

ويستطرد حديثه قائلًا: “غالبًا ما يكون الطفل الوحيد أقل قدرة على التسامح والتسامي وغالبًا ما يكون سريع الغضب لأنه لم يتعود على العطاء، فضلًا عن التمركز حول الذات والاختلاء بالنفس؛ لذلك دائمًا ما ينصح بالتفاعل مع الآخرين وممارسة النشاطات الاجتماعية”.

وفقًا لتقرير الصادر عن “CDC” – مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها – تم أخذ عينات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا باستخدام عينات عشوائية متعددة، وتم استخدام آلات حاسبة متخصصة حاسبة ومؤشر كتلة الجسم كان معدل انتشار الوزن الزائد 85% بين الأطفال وانتشار السمنة بمعدل 95%، كانت الفتيات من المدارس الخاصة والمناطق الحضرية أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كريم جمال، استشاري تغذية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، أن الطفل الوحيد غالبًا ما يُعاني من السمنة بسبب سلوكيات الوالدين والعائلة وهي تعد مشكلة متأصلة لدينا وهي أن الطعام يحظى بمكانة كبيرة فدائمًا ما نلاحظ أن معظم المناسبات مرتبطة بالطعام.

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