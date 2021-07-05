تراند الفن: “على هامش التاريخ والأدب” لمحمد فتحي عبد العال في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - يشارك كتاب “على هامش التاريخ والأدب” لمحمد فتحي عبد العال عن الصادر عن ديوان العرب للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المقرر ويستمر حتى 15 يوليو.

يقع الكتاب في 118 صفحة ويتضمن قسم الحكايات: (حكاية الست صفية – رائدة التحرر – ألمظ والحامولي صراع حتى الزواج – روشتة عميد الاحتلال – الباشا البراغماتي – معركة الخلافة – المفكر المستنير – رجل بأمة) وقسم الدراسات يتضمن دراسة عن الأدب العربي الإسلامي.

يرى المؤلف أن التاريخ أسمى ضروب المعرفة، فهو بذور الماضي التليد وغرس الحاضر المشرق، وثمار المستقبل اليانعة والأدب، حالة تحلق بالنفس وتستوطن الوجدان، وتبعث الروح في جذور التاريخ، طلبًا للحكمة فيمّا يأتي العلم محلقًا بينهما، فيزهر العقل الذي يستحث كل الحواس قبل أن يصدر حكمه، فيجتث الخبيث من الطيب.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية رقم 52 تحت شعار “في القراءة حياة”، بمشاركة 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة، ولأول مرة يتم إطلاق المنصة الإلكترونية، يتم بث جميع الفعاليات والأنشطة عليها افتراضيًا، حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، في الظروف الاستثنائية مع تفشي أزمة فيروس كورونا.

ويشهد المعرض إطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك” للكتب المخفضة، إلى جانب حجز تذاكر المعرض والحصول عليها بالمجان على المنصة الرقمية بالمجان، وهي منصة تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا “أون لاين”، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.

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