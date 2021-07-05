تراند الفن: سيدة تنقذ طفلة من الموت المحقق بعدما تعلقت من رقبتها بين القضبان الحديدية

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو، لحظة قيام سيدة صينية بعمل بطولي لإنقاذ طفلة من الموت المحقق، بعدما سقطت بين القضبان الحديدية في شرفة المنزل، وأصبحت معلقة من رقبتها.

وأظهر مقطع الفيديو، امرأة تقف معلقة بالسور الحديدي، الذي يحيط بنافذة الطابق الأول، وتستخدم كتفها لرفع طفلة تتدلى من رقبتها من بين القضبان الحديدية لنافذة الطابق الثاني.

وتسلقت المرأة نافذة الطابق الأول ووضعت كتفيها ورقبتها تحت قدمي الطفلة لتمنعها من السقوط، حتى تسلق رجلان آخران المبنى وتمكنا من دفع الطفلة مرة أخرى إلى الشقة، وتم إنقاذها.

وحسب وسائل الإعلام المحلية الصينية، كانت المرأة تسير في الشارع حين لمحت الطفلة وهي تسقط من نافذة الطابق الثاني وتعلق من رقبتها بين القضبان، حيث كانت الطفلة بمفردها في المنزل وقت الحادث.