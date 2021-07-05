تراند الفن: ماذا فعلت إيطاليا عندما صعدت إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - يواجه المنتخب الإيطالي نظيره المنتخب الإسباني، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويستعرض لكم “القاهرة 24” تاريخ المنتخب الإيطالي عند الوصول إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية..

وصل المنتخب الإيطالي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 6 مرات فى تاريخه، أولها عام ‏1968، حيث واجه منتخب إيطاليا الاتحاد السوفيتي، وانتهت المباراة بالتعادل 0-0 لتحسم القرعة بينهما التأهل للنهائي، وتتأهل إيطاليا وتواجه يوجوسلافيا التي تعادلت معها في أول مباراة، ثم تمت إعادة المباراة لتفوز إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

وفى عام ‏1980 واجهت إيطاليا منتخب تشيكوسلوفاكيا لتخسر أمامه بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق، وفي ‏1988 واجهت إيطاليا منتخب الاتحاد السوفيتي وخسرت أمامه بهدفين نظيفين.

بينما فى عام ‏2000 واجهت إيطاليا منتخب هولندا، وفازت بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 ثم واجهت فرنسا في النهائي وخسرت بهدفين مقابل هدف واحد، وأخيرًا في عام ‏2012 واجهت إيطاليا منتخب ألمانيا، وفازت بهدفين مقابل هدف واحد، ثم واجهت إسبانيا في النهائي وخسرت أربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتعد مواجهة إيطاليا وإسبانيا المقبلة هي السادسة للمنتخب الإيطالي فى دور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

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