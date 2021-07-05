تراند الفن: ابتكار جهاز شخصي لفحص مدة صلاحية الغذاء والدواء.. شريحة مدمجة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - تمكن فريق بحثي في ألمانيا من اختراع أصغر جهاز مطياف في العالم على شكل شريحة، لفحص صلاحية الغذاء والدواء بالأشعة تحت الحمراء، حيث يمكن دمجه مستقبلاً في الهواتف الذكية للاستخدام الشخصي.

وقال الدكتور الكسندر فايس الباحث المشارك في المشروع من قسم الأجهزة الإلكترونية المتعددة المدمجة، في معهد فراونهوفر الألماني لأنظمة الإلكترونيات المصغرةENAS، إن شريحة المطياف المصغر، تزن حوالي غراما واحدا فقط.

وأضاف فايس، أن تكلفة إنتاج الشريحة ستخصص باستخدام التقنيات التقليدية بأقل من يورو، مما سيسمح بدمجها بطريقة سريعة وفعالة ومنخفضة التكلفة في الهواتف الذكية.

وذكر موقع”Food Processing“لأخبار التغذية، اليوم الإثنين، أن التطبيقات المحتملة لجهاز المطياف المصغر غير محدودة من بينها التعرف على الأدوية المزيفة، وتقييم النضج أو التحلل الجرثومي في الأطعمة لتحديد صلاحيتها للاستهلاك البشري والحيواني.

ويمكن استخدام المطياف المصغر في قياس جودة الهواء داخل المباني والمركبات، وكشف الملوثات في الهواء أو الماء.

ويعمل جهاز مقياس الطيف المصغر تمامًا مثل مطياف الأشعة تحت الحمراء التقليدي، عن طريق انبعاث أشعة ضوئية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، حيث يحدد الطيف المميز لكل عينة يتم الحصول عليها على غرار بصمة الإصبع.

وعلىسبيل المثال ”فإن حبة الدواء المزيفة تحتوي مكونات مختلفة، يكتشفها مقياس المطياف؛ لأن لها طيفًا مختلفًا عن الدواء الأصلي“.

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