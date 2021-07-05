تراند الفن: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة وادي دجلة ومصر المقاصة في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة التي جمعت بين فريقي وادي دجلة ومصر المقاصة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل مصر المقاصة ووادي دجلة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول أداء جيد من جانب الفريقين، وسط محاولات من الجانبين لإحراز الهدف الأول خلال النصف الأول من اللقاء.

وكاد الشوط الأول أن ينتهي بالتعادل السلبي دون أي أهداف، لولا الهدف الأول الذي أحرزه شيمليس بيكيلي، بعد تمريرة حاسمة من جانب هشام محمد في الدقيقة 47 من عمر الشوط.

لينتهي الشوط الأول من اللقاء الذي يقام على ستاد الأهلي وي السلام، بتقدم مصر المقاصة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استطاع أحمد عاطف، أن يحرز الهدف الأول لصالح فريق وادي دجلة، بعد تمريرة حاسمة من جانب بسام وليد في مطلع الشوط وتحديدا في الدقيقة 51، ليدرك التعادل لفريقه ويعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

وكاد مصر المقاصة أن يعود مرة أخرى للقاء، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الفيومي في الدقيقة 86، إلا أن باسم مرسي أهدرها ليضيع على فريقه فرصة التقدم.

وبهذا التعادل رفع وادي دجلة رصيده من النقاط إلى النقطة 23 في المركز السابع عشر ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثامن.

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