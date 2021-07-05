تراند الفن: انتهاء صلاة الجنازة على الفنانة سحر كامل (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنانة سحر كامل، في مسجد السيدة نفيسة، قبل تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سحر كامل صباح اليوم الاثنين، والتي اشتهرت بالأدوار الكوميدية في معظم أعمالها، وهي صاحبة الجملة الشهيرة “وأنا مالي يا لمبي”.

وكشف زوج الفنانة سحر كامل تفاصيل عزائها، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، مشيرًا إلى أن عزاء الراحلة سيقام، غدًا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب بمنزلها في منطقة الهرم.

وعن سبب وفاتها كشف أن الوفاة كانت طبيعية، موضحًا أنها عادت إلى منزلها بعد تصوير فيلم قصير حتى الساعة الـ7 من صباح اليوم الاثنين، وبعد عودتها إلى المنزل وتوجهها إلى غرفتها لتنام، فوجئوا عند إيقاظها بوفاتها.

وأعلن خبر وفاتها الفنان محمد علي رزق، في منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب: “توفيت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني عشان أبقى ممثل، عرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج، وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني”.

وتابع: “السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا”.

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