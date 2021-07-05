تراند الفن: “محلية النواب”: الدولة تخسر 400 مليون جنيه سنويًا بسبب 3 آلاف موظف لا يعملون

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن اللجنة ترى عدم وجود رؤية فنية لتعظيم الاستفادة من هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، حتى الآن، لافتًا إلى أن الدولة تخسر 40 مليون جنيه سنويًا بسبب 3000 موظف لا يعملون، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات تعد كنز استراتيجي، ويجب الحفاظ عليها، بهيكلتها وتعظيم مواردها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة وغير المستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

كما رد ممثل وزارة التنمية المحلية، على تساؤل النائب أحمد السجيني، عن رسوم دفع الهيئة مستحقات تلك الشركات، بأن “هناك مبالغ يتم تحصيلها من قبل وزارة الكهرباء، والآن يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لزيادة تحصيل الرسوم، وقريبا سيتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء لزيادة الرسوم، ولحين الانتهاء من ذلك ستقوم وزارة المالية بسد الفجوة المالية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.