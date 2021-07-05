تراند الفن: نقل لاعب الاتحاد السكندري إلى المستشفى بعد إصابته في مواجهة الإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - تعرض خالد الغندور لاعب فريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا.

وغادر خالد الغندور المباراة بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 9، وذهب إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على اللاعب، وشارك بدلًا منه عبد السميع إبراهيم.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.