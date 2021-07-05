تراند الفن: محلل اقتصادي يوضح حقيقة الخلاف بين السعودية والإمارات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد: أوضح المحلل الاقتصادي السعودي، أحمد الخالدي، حقيقة الخلافات بين السعودية والإمارات في منظمة “أوبك+” والتي استغلتها بعض الجهات لتضخيم الأمر إعلاميًا.

وقال “الخالدي” في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”: “شفنا من البارح هناك بوادر خلاف بين السعودية والإمارات على موضوع (أوبك+) واتفاقيات الإنتاج اليومي للدول المنتجة للبترول.. وش اللي صاير؟”.

وأضاف المحلل الاقتصادي: “الإمارات تبي ترفع إنتاج البترول لسببين.. الأول: تقول أنا استثمرت في حقول وشركات النفط وما راح يكون فيه مردود إلا لما أرفع حصتي”.

وتابع “الخالدي”: “رقم اثنين، الإمارات تقول: أنتوا وزعتوا حصص على الدول وهي غير قادرة على إنتاجها، مثلًا دولة أنتوا عطيتوها مليون برميل ومو قادر تنتج إلا 800 ألف برميل، وتقول عطوني الـ200 برميل”.

وتساءل: “هل هذا يرتقي لمشكلة دولية؟.. هذه الخلافات ما لها قيمة لأنها تصير في مناقشات ومباحثات بين الدول، والغريب إن هناك ناس أخذوها دعايا وقاموا يربطون كل قرار سعودي مرتبط بالإمارات أن هذا القرار المقصد منه معاقبة الإمارات”.

وأشار “الخالدي” إلى أن قرار “منع السفر إلى الإمارات ماله دخل بموضوع البترول.. فيه تحور جديد قاعد ينتشر في الإمارات وهي وصلت معلومات للسعودية إن التحور ينتشر، والسعودية طلبت توقف الرحلات.. وموضوع الجمارك ماله دخل بالخلاف في أوبك”.

وختم المحلل الاقتصادي، بقوله: “الخلافات تنتهي بمناقشات واجتماعات ونتنازل شوي ويتنازلون ونجد أرضية نتفق عليها.. وهذا طبيعي بين أي دولة ودولة أخرى”، محذرًا من الإساءة للإمارات.



