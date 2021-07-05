تراند الفن: الأهلي يرفع عرضه المالي لضم نجم “سلة” سموحة لـ4 ملايين جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - رفع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضه المادي لـ4 ملايين جنيه، نظير شراء اللاعب الدولي عمر عزب، نجم فريق سموحة لكرة السلة.

وقدم الأهلي في بداية التفاوض عرضا بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، إلا أن إدارة نادي سموحة تريد الحصول على 5 ملايين ليضطر الأهلي، وبناء على رؤية رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، تقرر زيادة العرض المالي.

يذكر أن لائحة المسابقات الخاصة بالموسم الجديد لدوري السلة تقول إنه من حق الأهلي التعاقد مع 3 لاعبين دون سداد أي رسوم إلى اتحاد اللعبة بعد احتلال الفريق الأحمر المركز الرابع في الدوري المنتهي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.