تراند الفن: غدًا.. كشف طبي شامل لرباعي المنتخب الأولمبي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - يخضع رباعي المنتخب الأولمبي، لكشف طبي شامل في أحد مستشفيات القاهرة، غدًا الثلاثاء، وذلك بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي بقيادة الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، وبإشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بعمل ملف صحي شامل لجميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق 23 يوليو الحالي.

ورباعي المنتخب الأولمبي، هم الثلاثة لاعبين فوق السن، أحمد حجازي ومحمد الشناوي ومحمود الونش، بالإضافة إلى عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي الذي غاب عن المعسكر الأخير.

وكان الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي قد قام بعمل كشف طبي شامل لجميع اللاعبين، الذين تواجدوا في المعسكر الأخير خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو الماضي، ولعب خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

كما يحصل الثلاثي محمد الشناوي والونش وعبدالرحمن مجدي، على المصل الخاص بكورونا في الوقت الذي حصل فيه اللاعب أحمد حجازي على اللقاح خلال مشاركته في الدوري السعودي.

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