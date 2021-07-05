تراند الفن: رسميًا.. الحكومة البريطانية تعلن عودة الجماهير لحضور المباريات من الموسم المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، رسميًا السماح بعودة الجماهير لحضور المباريات بسعة كاملة بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يضع بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، خطط تخفيف الإغلاق في 19 يوليو اليوم في مؤتمر صحفي.

وسيصبح ارتداء القناع “الكمامة” اختياريًا في جميع الأماكن وستنتهي قاعدة متر زائد في أماكن الضيافة، للتخلي عن التباعد الاجتماعي والأقنعة والعزلة.

وأكد رئيس الوزراء مجموعة من التغييرات على نظام الإغلاق، في 19 يوليو، برفع تفويضات أقنعة الوجه، وطرح اللقاح ليصل إلى المزيد من الناس، وإعادة فتح النوادي الليلية.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز يستعد للانطلاق في أوائل شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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