تراند الفن: وزير السياحة وسفير سويسرا بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير بول جارنية سفير سويسرا بالقاهرة والسيدة اليزابيث جيلجن، نائب السفير، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار والدكتور كورنيليوس فون بيلجريم مدير المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بالترحيب بالسفير و الوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصرو سويسرا في كافة المجالات و خاصة مجال العمل السياحي والآثاري مشيدا بثقة السلطات السويسرية بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020 كونها من أوائل الدول التي جاء سائحوها الي مصر منذ استئناف الحركة مما يؤكد على ثقة دولة سويسرا في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأفاد السفير السويسري خلال الاجتماع بأن مصر لم تعد مدرجة على القائمة التي يحتاج السائحين القادمين منها الخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا، مشيرًا الى استئناف الخطوط الجوية السويسرية لرحلاتها الي مصر منذ الأول يوليو الجاري.

وأشاد السفير بالفعاليات السياحية و الاثرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، و خاصة موكب المومياوات الملكية، مما مكن العالم من التعرف علي جمال المقصد السياحي المصري وعظمة حضارتها العريقة.

وتطرق الحديث الي بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة و بناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بهذا القطاع والاستمرار في مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية حيث ان البلدين كان قد وقعا اتفاقية تعاون عام 2010 في هذا الاطار.

جدير بالذكر أن عدد السائحين الذين زاروا مصر من سويسرا عام 2019 بلغ حوالي 120 الف سائح وفي عام 2020 حوالي 35 ألف سائح ومنذ يناير 2021 وحتي مايو من نفس العام بلغ عدد السائحين الوافدين من سويسرا 25 الف سائح، كما أن هناك 6 بعثات اثرية تعمل في مصر

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