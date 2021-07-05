تراند الفن: قرار هام للمملكة بشأن استبعاد بعض السلع المصنوعة في المناطق الحرة الواردة من دول مجلس التعاون

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏55 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، عن تعديل المملكة قواعدها الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأكدت الوكالة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السعودية “استبعدت السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تضم مدخلات إسرائيلية”. وأضافت: أنه سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.

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