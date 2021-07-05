فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: نشرت الفنانة بلقيس فتحي مقطع فيديو للقاء الذي جمعها بالصدفة مع الفنانة الإماراتية أحلام خلال زيارتهما إحدى عيادات التجميل في دبي. ووثقت بلقيس، اللقاء الأول الذي جمعها بالصدفة مع أحلام التي ذهبت إلى عيادة التجميل مع ابنتها، فيما أوضحت بلقيس أنها تلتقي أحلام بالصدفةً في حفلات الزفاف أو الحفلات الغنائية، بدون ترتيب مسبق. وأبدت بلقيس سعادتها بلقاء أحلام، قائلة: “أخيراً شفتها بطريقة غير رسمية، يا محاسن الصدف”. ولفتت إلى أن أحلام كانت ترسل إليها رسائل للاطمئنان عليها، حيث اعتذرت منها لأن الرسائل لم تصلها، مبينة أنها لم تكن تعلم بذلك. فيما أعربت أحلام عن سعادتها برؤية بلقيس في العيادة، كما تغزّلت الأخيرة بجمال ابنة أحلام من دون أن تُظهرها للجمهور، قائلةً: “قاعدين مع أختها وبنتها يجننون… وبنتها تجنن يا حياتي وتستحي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بلقيس تلتقي بالفنانة أحلام وابنتها صدفة في عيادة تجميل بدبي.. شاهد: ردة فعل الأخيرة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.