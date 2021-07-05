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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 47 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد – وكالات : قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل سيستمر بعد يوليو، لتحقيق التوافق في “أوبك +”، حول مصير اتفاقية الإنتاج، وسيتواصل حتى يتم تحقيق التوافق.
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول التناقضات في مفاوضات التحالف بشأن الاتفاق المستقبلي وإمكانية الاتصالات على أعلى مستوى لحلها: “سأترك هذا بدون تعليق. العمل مستمر في هذا المجال، وبالطبع لا يمكن الحديث وكشف على الملأ علنا، كيفية تنفيذ هذا العمل”. وفقا لموقع “روسيا اليوم”
وعندما سئل بيسكوف عن المدة التي يمكن أن يستغرقها هذا العمل وما إذا كان لدى الدول أي موعد نهائي له، أجاب: “حتى يتم التوصل إلى توافق في الآراء”.
وتعقد دول “أوبك+” اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات حول المعايير الإضافية لاتفاقية الحد من إنتاج النفط. ولم تسفر اجتماعات التحالف في 1 و 2 يوليو عن نتائج بسبب موقف الإمارات بشأن شروط تمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022 من نهاية أبريل. حيث تعارض أبوظبي اتخاذ القرار الآن، قبل 10 أشهر من الموعد النهائي الرسمي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق روسي بعد تعثر اجتماع “أوبك+” إثر الخلاف بين السعودية والإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.