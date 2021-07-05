تراند الفن: الكشف عن عدد الجنسيات المشاركة في حج هذا العام.. وإجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني

صحيفة المرصد : كشفت “وزارة الحج والعمرة”، اليوم الإثنين، أن عدد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام 60 ألف حاج من المقيمين يمثلون 120 جنسية ومن المواطنين من داخل المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع “لجنة الحج المركزية” في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة برئاسة الأمير خالد الفيصل، والذي تخلله استعراض لخطط الجهات خلال موسم حج العام الحالي 1442هـ.

وأكدت الوزارة، تجاوز إجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني للحجاج أكثر من 558 ألف طلب ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام.

وأضافت: أن حج هذا العام سوف يتم خلاله استخدام بطاقة الحج الذكية (بطاقة شعائر)، لجميع الحجاج والعاملين والتي ترتبط بجميع الخدمات التي يمكن تقديمها للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق.