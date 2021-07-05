تراند الفن: مصر المقاصة ينهي الشوط الأول من مباراته مع وادي دجلة بهدف نظيف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - أنهي فريق مصر المقاصة الشوط الأول من المباراة التي جمعته مع وادي دجلة متقدمًا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول أداء جيدا من جانب الفريقين وسط محاولات الجانبين لإحراز الهدف الأول حلال النصف الأول من اللقاء.

وكاد الشوط الأول أن ينتهي بالتعادل السلبي دون أي أهداف، لولا الهدف الأول الذي أحرزه شيمليس بيكيلي بعد تمريرة حاسمة من جانب هشام محمد في الدقيقة 47 من عمر الشوط

لينتهي الشوط الأول من اللقاء الذي يقام على ستاد “الأهلي وي السلام” بتقدم مصر المقاصة بهدف دون رد

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