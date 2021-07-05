تراند الفن: ارتفاع سعر جرام الذهب 5 جنيهات مساء اليوم الاثنين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - ارتفع سعر جرام الذهب 5 جنيهات في مصر لدى سوق الصاغة، اليوم الاثنين، بدعم ارتفاع الأسعار العالمية مع أنباء ارتفاع حيازة البنوك المركزي عالميًا من المعدن.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 817 جنيهًا.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و240 جنيهًا.

كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرج الأمريكية، أنه ربما تستعيد البنوك المركزية شهيتها لشراء الذهب بعد تهميش المعدن النفيس منذ بداية العام، حيث بدأت البنوك المركزية من صربيا إلى تايلاند في زيادة حيازتها من الذهب.

ووفق التقرير، أعلنت غانا مؤخرا خطط للمشتريات، حيث يشعل شبح التضخم المتسارع والانتعاش في التجارة العالمية قوة النيران لإجراء عمليات الشراء وهو ما من شأنه أن يعزز احتمالات زيادة أسعار الذهب، رغم تعثر بعض مصادر الطلب الأخرى.

وقال البنك الوطني الصربي: “على المدى الطويل، يعد الذهب أهم وصي وضامن للحماية من المخاطر التضخمية وغيرها من أشكال المخاطر المالية”.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، في وقت سابق، أن البنك المركزي يعتزم زيادة حيازته من المعدن الثمين إلى 50 طنًا من 36.3 طن.

وتعرضت أسعار الذهب للضغط هذا العام، حيث جعلت عائدات السندات المرتفعة الملاذ غير المحمل للفائدة يبدو أقل جاذبية للمستثمرين.

بعد التعافي في أبريل ومايو، انخفض الذهب بأكبر قدر في أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي، حيث أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددا فيما تعزز الدولار.

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