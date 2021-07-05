تراند الفن: العاهل الأردني يلبي طلب مواطن يسبح في خليج العقبة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - نشرت وسائل إعلام أردنية، مقطع فيديو متداول لمواطن أردني، طلب مُقابلة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال تواجده في البحر الأحمر بالعقبة.

ودار حديث بين العاهل الأردني والمواطن في عرض البحر.

​من جهة أخرى، توجّه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الخميس الماضي، إلى أمريكا، ترافقه زوجته الملكة رانيا العبد الله.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان نشره، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الملك عبد الله الثاني غادر أرض الوطن، مُتوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي.

ومن المقرر أن يُعقد الملتقى الاقتصادي، في ولاية أيداهو، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، ويحضره قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية.

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