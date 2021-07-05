نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده ليوم الاثنين الأسبوعية مع تنزيلات 40% إلى أكثر من 50% بمناسبة موسم العطلات الصيفية في المقال التالي
عروض هايبر بنده ليوم الاثنين الأسبوعية، عروض بنده السعودية، تقدم بنده اليوم لأنها من أهم العروض المقدمة من المملكة العربية السعودية وتستحق التطلع إليها لأنها توفر أفضل وأفضل المنتجات والأطعمة بما في ذلك الفواكه والخضروات وكذلك الأطعمة المعلبة المتنوعة واللحوم والأسماك، كما يحتوي على جميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية وجميع أنواع المواد الغذائية، كما تقدم الملابس الرجالية والنسائية للعملاء في جميع مدن مكة والرياض وجدة، بخصومات تصل إلى 50٪ للتمتع بهذا الخصم، والموعد النهائي الثلاثاء 6 يوليو.
عروض بنده اليوم الصيفية
تقدم أسواق هايبر بانده مجموعة متنوعة من الأطعمة، وتقدم مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة مثل التفاح والموز والكمثرى والبطيخ والبرتقال والخضروات المختلفة مثل الخيار والبصل والطماطم والفاصوليا المختلفة مثل العدس والفاصوليا والمكسرات المشكلة مثل اللوز والبرتقال، الزبيب، بالإضافة إلى جميع أنواع اللحوم، مثل اللحم المفروم البرازيلي والبرغر، والتي تحتوي جميعها على خصم يصل إلى نصف السعر، لذا يرجى الإسراع قبل نفاد المخزون، سوف تنتهي هذه العروض في جميع فروع بنده داخل المملكة العربية السعودية.
عروض هايبر بندة جدة
الصيف هو الوقت الذي تقضي فيه معظم العطلات والاستجمام، لذلك يختار الكثير من الناس المشي لمسافات طويلة ويبحثون عن أكثر الطرق استرخاءً وبالتأكيد أجمل وسيلة للترفيه خدمة عالية الجودة الخدمات التي تقدمها بنده في جميع الدول العربية وخاصة دول الخليج معروفة بتنوعها وجديتها لأنها سوق الخصم الحقيقي منذ اليوم الأول لتأسيس بنده هايبر ماركت في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حتى اليوم، امتدت السمعة إلى عدة فروع وأصبحت سلسلة متاجر التجزئة الأكثر نجاحًا على المستوى العربي بأكمله.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع السعودية وفر حتى نصف السعر
- عروض هايبر بندة اليوم زبادي ندى طازج كامل الدسم، عبوة 2 كيلو جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة زبادي يوناني ندى، عبوة وزن 160 جرام، عدد 3 عبوات بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده لبنة بينار، عبوة وزن 500 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع كريمة الطبخ ندى، وزن 1 لتر، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده بطاطس مقلية مقرمشة أمريكانا، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 15.25 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة جبنة تشدر قابلة للدهن الأصلية كرافت، عدد 2× 870 جرام، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 48.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كريمة الطبخ بوك، وزن 500 مل، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.25 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي جبنة موزاريلا مبشورة، وزن 1000 جرام، بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده جبنة تشدر كرافت، وزن 50 جرام× 4 عبوات، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم باوند كيك فانيليا/ شوكولاتة أمريكانا، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده جبنة كريم/ شيدر قابلة للدهن نادك، وزن 500 جرام، بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر جبنة موزاريلا نادك، وزن 500 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 26 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه زبدة غير مملحة نادك، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 35.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.
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