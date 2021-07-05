تراند الفن: حبس شرطي قتل زوجته بـ12 طعنة في حدائق القبة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - قررت جهات التحقيق حبس شرطي، مُتهم بقتل زوجته طعنًا بالسكين في منطقة حدائق القبة، حيث أقر المُتهم بارتكاب الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا يفيد قيام شرطي بقتل زوجته في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم العثور على جثة المجني عليها غارقة في دمائها، وتم القبض على المتهم.

بالفحص والتحري، تبين ارتكاب المتهم للواقعة، إثر خلافات عائلية بينهما فاستل سكينا، وقتل المجني عليها، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وأمرت باستعجال التحريات التكميلية حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثمان المتوفية بعد تشريحها.

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