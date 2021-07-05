تراند الفن: حادث مروع.. شاحنة مسرعة تصطدم بعدة مركبات في إشارة مرورية بمحايل عسير (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو صادم لشاحنة مسرعة تصطدم بعدة سيارات متوقفة في إشارة مرورية بمحايل عسير.

وأظهر الفيديو عدداً من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بالمركبات بقوة دون أن تتوقف.

وتسبب الحادث في تصرر عدة مركبات، فيما تعرضت الشاحنة للانقلاب جراء الحادث المروع.

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