تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. و 8 صفقات خاصة على سهم شركة بأكثر من 440 مليون ريال

صحيفة المرصد : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11001.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات إم آي إس، وذيب، والخزف السعودي، والحكير، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والأهلي ريت 1، والخبير ريت، وشاكر، وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ولازوردي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، ولازوردي، وسويكورب وابل ريت، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وتمت اليوم الإثنين، 8 صفقات خاصة في السوق السعودي على صندوق “سويكورب وابل ريت” بنحو 50.1 مليون وحدة، وبقيمة بلغت 440.9 مليون ريال.