تراند الفن: رسالة هامة من الأراضي البيضاء للملاك بجازان!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: طالب برنامج الأراضي البيضاء الملاك بجازان الواقعة ضمن النطاق المستهدف “أبوعريش جازان صامطة” كمرحلة أولية في المنطقة للمسارعة بتسجيل أراضيهم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية الشهر الحالي 29 يوليو 2021. وأوضح البرنامج أنه سيتم فرض عقوبات على المتهربين من التسجيل خلال الفترة المحددة متمثلةً في غرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحقة على أراضيهم، بجانب أن العقوبة لن تخلّ بإلزامه بسداد الرسم المستحق وفقاً للمادة السادسة من النظام، حيث سيتم تخصيص تلك الغرامات للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها. يذكر أنه يحق للمالك تقديم الاعتراض كتابياً إلى لجنة تتكون بقرار من وزير الإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار بحسب ما جاء في موقع برنامج رسم الأراضي البيضاء.

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