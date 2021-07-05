تراند الفن: تعرف على دور صندوق مصر السيادي في طرح فرص استثمارية جديدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - أنشأت مصر صندوق سيادي يحمل اسم “ثراء” في أغسطس 2018، وهو مملوك للدولة، ومتمتعا باستقلال مالي وإداري، وللصندوق موازنة مستقلة تتبع معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.



وتؤسس الدول الصناديق السيادية بهدف استثمار فوائض الأموال والثروات، بالنسبة للأصول منقسمة لثلاثة تصنيفات، إما مملوكة للدولة بالكامل، وإما امتلاك مشترك تدار من قطاع خاص وعام، والمجموعة الثالثة غير مستغلة، مما دفع مصر إلى إنشاء صندوق سيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة.

يتكون مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، من 5 أعضاء مستقلين، وممثلا عن كل وزارة معنية بشئون التخطيط، المالية والاستثمار، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

واحتل صندوق مصر السيادي المرتبة 41 بين صناديق الثروة العالمية التي يصنفها معهد صناديق الثروة السيادية، والبالغ عددها 95 صندوقًا، بإجمالي أصول 3.8 تريليون دولار، بعدما أصبح الصندوق السيادي عضوًا رسميًا في رابطة المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية.

يراقب حسابات الصندوق من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وآخرين مقيدين لدى البنك المركزي، أو مراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادي، برأس مال 30 مليار جنيه للصندوق الواحد، وهم:

صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.

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