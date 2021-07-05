تراند الفن: “رياضة البرلمان”: الزيارات الميدانية ليست شكلية.. ووزارة الشباب حققت إنجازًا في الاستثمار

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من مراكز الشباب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جولتها الميدانية التي تستغرق 3 أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلى 3 مليار جنيه، مُوجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجهوده في ذلك المجال.

وأضاف حسين، أن النواب والحكومة يكملون بعضهم، بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية، مشددًا على أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها.

وتابع: “ما يتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة”، مؤكدا أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها إيجاد حلول عاجلة للمشكلات، الأمر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك، بضرورة إنشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية، والتي يتبعها 60 عزبة، كما طالبت بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة أبو حماد.

وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب الحكومة بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية، واستبدالها بمساحات أكبر وإنشاء ملاعب ومراكز شباب على أحدث مستوى عليها، دون تحمل الوزارة أي نفقات مالية، مطالبًا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة.

كما شدد سويلم على ضرورة تقديم الحكومة بإصدار توجيهاتها، باستخدام الأراضي التابعة لوزارات: الأوقاف، الري، والزراعة، وغيرها من الأراضي الحكومية الغير مستغلة، لإقامة مراكز شباب عليها، لافتا إلى أن مركز شباب أبو حماد، سيُطبق تجربة استثمارية كبيرة من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي، وقاعة أفراح، وذلك بعد أن توقف المشروع منذ 10 سنوات.

من جانبه قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بمركز أبو حماد، فرصة لمُتابعة مُتطلبات المواطنين على أرض الواقع، وهو ما يُساهم في تذليل أي عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضي التي يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية.

وأوضح أباظة، أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد في تلبية مطالب المواطنين، وهو سرعة حل أي مُشكلة تواجههم، مُشيدا بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مختلف ربوع الجمهورية.

فيما طالبت النائبة إيمان العجوز، مسئولي وزارة الشباب، خلال زيارة اللجنة إلى مركز شباب أبو حماد، بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التي تسمح بزيادة مُشاركة المرأة في ممارسة الرياضة، وهو ما عقب إليه الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بالشرقية، بوجود عدد من فرق كرة القدم النسائية بالمحافظة إلى جانب وجود عدد من الألعاب الأخرى التي تعمل على جذب المرأة للممارسة الرياضة.

ودعا النائب حسام غالي، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، إلى وضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح استفادة جميع المواطنين من المشروعات التي ستنفد، وعدم اقتصارها على أعضاء مراكز الشباب فقط، خاصة أن المستثمر يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء، وهو ما يتحقق من خلال تصميم المشروعات بشكل يساعد على خدمة غير الأعضاء أيضًا.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة ،والنائب فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية، والنواب درويش مصطفى وأسامة عبد العاطي وحسام غالي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسني ولإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.