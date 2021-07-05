تراند الفن: محافظ المنوفية يفتتح مشروع الصرف الصحي بإبخاص بتكلفة 41 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مشروع صرف صحي إبخاص وعزبة أبو العنين بالباجور، بتكلفة تقديرية 41 مليون جنيه، رفقة نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس رشدي عمر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر، عن الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، مشيرًا إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمحطة وخط الطرد الخاص بها في فبراير2021، وجاري أعمال التطهير والتسليك والتسليم لشبكات الانحدار تباعًا.

وأوضح محافظ المنوفية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 كم شبكات انحدار بنسبة 100% وتم دخول المحطة للخدمة وجاري توصيل الوصلات المنزلية للأهالي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4.3 كم خط طرد بنسبة تنفيذ 100%، وتنفيذ الأعمال الميدانية وإلكتروميكانيكية بنسبة 100%.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز الباجور، بلغ 5 مشروعات بطاقة 67 ألف م3/يوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 761 مليون جنيه، وأن إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة بلغ 4 محطات بطاقة 32 ألف م3/يوم بتكلفة 375 ألف جنيه.

وأضاف رشدي، أن عدد القري المخدومة والجاري تنفيذها وأخرى مدرجة بخطة الهيئة بلغ 36 قرية، موضحًا أنه سيتم تنفيذ 12 مشروع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليصبح إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي بمركز الباجور بلغ 2 مليار و98 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، ومنها أهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية، هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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