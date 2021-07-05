إضافات الإصدار الجديد لفري فاير 2021 ومميزات رائعة

فري فاير من أكثر الألعاب المتفاعلة والتي تقوم بإصدار تحديثات جديدة بإستمرار كل ثلاثة أشهر تقريباً لعبة فري فاير وينتظر اللاعبين التحديثات وذلك للحصول على مميزات جديدة في اللعبة تجعل اللعبه أكثر متعة، ولكل جهاز تحديث خاص به للأندرويد وأجهزة الكمبيوتر والآيفون، ولعل أكثر الأسباب التي تحافظ على شهرة اللعبه منذ ظهورها لأول مرة أنها لعبة جماعية يتم تداولها بين الأصدقاء والجماعات والألعاب الجماعية لا تندثر بمعني أنها لا تصبح قديمة مهما ظهرت ألعاب جديدة.

لعبة فري فاير2021

لعبة فري فاير مثل معظم الألعاب لها عملات خاصه بها وهي الجواهر التي تعتبر أكثر الوسائل التي يبحث عنها اللاعبين ويستطيع من خلالها اللاعب الإستفادة من الهدايا وحل العقد التي يواجهها أثناء اللعب، ويعتبر الحصول على الجواهر من الأمور الصعبة داخل اللعبة خاصةً أنها تحتاج إلي شحن مادي حتى يتم تفعيلها وأغلب اللاعبين من فئة الأطفال غير القادرين على الشحن بشكل أسبوعي للحصول على الجواهر بشكل مجاني دون عمليات إختراق أو نصب فأكثر مشكلات فري فاير تكمن في كيفية الحصول على جواهر خاصةً مع كثرة التطبيقات الكاذبة التي أنتشرت مؤخراً.

إذا كنت تريد الحصول على جواهر في فري فاير بشكل آمن ودون برامج إختراق يمكنك متابعة الخطوات التاليه.

خطوات الحصول على جواهر فري فاير:

الطريقة:

متابعة الدخول على موقع شحن فري فاير الرسمي. إدخال أسم البلد الخاصه بك. إختيار لعبة فري فاير من بين الإختيارات المتاحه. إختيار طريقة الدخول المرغوبة عن طريق الفيس بوك أو موقع الويب. كتابة الـID الخاص بك في اللعبة في المربع على الشاشة. إختيار طريقة دفع مناسبة لك من بين الإختيارات المتاحه. تحديد عدد الجواهر التي ترغب بشحنها. الضغط على أيقونة تأكيد الدفع.

مميزات وإضافات فري فاير التحديث الجديد:

أتاحت اللعبة العديد من الإضافات الجديدة التي جعلت اللعبة أكثر متعة وحماس بين اللاعبين، ومجموعة من أحدث معدات القتال التي تجعل اللاعب أكثر إتقان أثناء اللعب بدلاً من الوسائل التقليدية القديمة والاكسسوارات، والخرائط التي تساعد اللاعب على تحديد خط السير بدلاً من عدم التخطيط.