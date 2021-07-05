تراند الفن: السجن 10 سنوات لمتهمين في سرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، خالد أحمد عمار، “الرئيسين” بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور يوسف مُحب إبراهيم وكيل النيابة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه وآخرين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع.

ووجهت النيابة العامة المتهمين، بأنهم شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفًا ومقدارًا بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع، وذلك بالطريق العام، وبالإكراه الواقع على المجني عليه محمد رضا سيد بيومي، بأن اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته، ولاذوا بالفرار، فلاحقهم فأطلقوا صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري “فرد خرطوش” بقصد الفرار بالمسروقات، وبثوا الرعب في نفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، إحراز بغير ترخيص سلاح ناري “فرد خرطوش” وذخيرة، وقد أحيل المتهم للمحاكمة طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأكد الشاهد الثاني محمد عبدالهادي إسماعيل – عميل الشركة، أنه كان يتسلم بضائع من المجني عليه، حيث فُوجئ بأحد الأشخاص يصيح مُحذرًا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها، وبُمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر، تم ضبط أحدهم من قبل الأهالي واصطحابه إلى قسم الشرطة، فيما يُتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي.

وأوضحت التحريات، أنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي، ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني لشركة المنصور للتجارة بصفة أمانة، لحين العرض على النيابة العامة، مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي.

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