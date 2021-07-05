تراند الفن: مصر.. بيان من الحكومة بعد أنباء تسريح ملايين الموظفين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 9 زيارة

صحيفة المرصد : أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا، للرد على ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. وتوصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا توجد نية لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بحسب صحيفة الوطن. وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.

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