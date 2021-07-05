تراند الفن: حارس مقبرة رجاء الجداوي: بوسي شلبي أكثر من تزور الراحلة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - تحدث حارس قبر، الفنانة رجاء الجداوي، عن حالة المقبرة في الفترة الأخيرة، وآخر مُقابلة جمعته بالفنانة رجاء الجداوي قبل وفاتها، وعن أكثر الفنانات التي تحرصن على زيارة قبرها بعد وفاتها.

وقال حاس القبر، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن الفنانة بوسي شلبي هي أكثر من تزور رجاء الجداوي، وتحرص على الدعاء لها وقراءة الفاتحة لها.

وذكرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” أنها تشعر بحب غير مسبوق في كل من تتعامل معهم لوالدتها، موضحةً: “هو ده اللي عايشين بيه، وهو ده الإرث اللي سابته شخصية وإنسانية رجاء الجداوي”.

وأضافت مختار المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن والدتها كانت فنانة عظيمة، لكن حُبها للناس وقلبها المتسامح مثلًا ذكرى عظيمة لوالدتها.

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