تراند الفن: دوقة كامبريدج تدخل عزلًا منزليًا بعد مخالطتها مصابًا بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - قال قصر كنسينجتون، إن كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، ستدخل العزل المنزلي بعد مخالطتها شخصًا ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد لاحقًا، حسب ما ذكرت صحيفة “الجارديان”.

وأوضح قصر كنسينجتون في بيان: “في الأسبوع الماضي، اتصلت دوقة كامبريدج بشخص أُثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف: “صاحبة السمو الملكي لا تعاني من أي أعراض، لكنها تتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة، وتعزل نفسها في المنزل”.

وكان آخر ظهور رسمي للدوقة خلال زيارتها ويمبلدون يوم الجمعة، عندما أجرت جولة في ملعب SW19 الرياضي، والتقت وقتها الموظفين في المتحف ومطبخ سنتر كورت، كما جلست مع نجم التنس السابق تيم هينمان لمشاهدة جيمي مُوراي.

ومن المقرر أن تقضي كيت اليوم مع ويليام في الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لـNHS في حدثين رئيسيين، لكن ستتمتع الآن بفترة عُزلة ذاتية في المنزل، بعد اختلاطها بمصاب كورونا.

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