تراند الفن: التنمية المحلية: توافد 1000 مواطن للاستفسار عن منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة في المراكز التكنولوجية لحوالي 228 مدينة و91 حيًا بمختلف محافظات الجمهورية، بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

وقال شعراوي، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزراتي الإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي على توفير برنامج تدريبي مكثف لحوالي 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية في المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ومديري التخطيط العمراني ومشرفي تشغيل البرامج الخاصة بالمنظومة الجديدة وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالي، لافتاً الي أنه تم التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير كافة متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبرنامج ووزارة التخطيط.



ووجه شعراوي، المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أي استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أي عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأكد على أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الاطمئنان والتأكد من تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عملياً بكافة تفاصيلها وإجراءات وخطواتها، بما يضمن التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء.

وقال شعراوي إن المراكز التكنولوجية شهدت في اليوم الأول توافد أكثر من 1000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة.

كما شهدت المراكز التكنولوجية أيضاً تقديم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.